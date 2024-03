Bisogna tagliare | Branko | il segno che deve agire subito

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Ecco l'oroscopo didi domenica 3 marzo 2024 Ariete Ultimo quarto è una fase lunare indicata per eliminare fiori sfioriti e per strappare erbacce in giardino. Anche nel giardino dell'amore… In attesa della primavera dovete eliminare ciò che non funziona più, intensificare ciò che interessa, preparare la nuova semina che partirà con Luna nuova l'11. Importanti contatti con il lontano, amore con una luce azzurra, molto dolce. Dopo tanta passionalità una fuga nel romantico vi farà bene. Toro Luna cala nelche incide sulla attività mentale, pensiero, intuizione, argomentazione. Vi aiuta molto se siete alla ricerca di una nuova opportunità nel lavoro-affari, positiva per questioni domestiche. Qualche contrasto coniugale sull'amministrazione dei beni, ma nulla di serio. Restate un momento da soli, in silenzio, ad ascoltare il cuore prima e la ...