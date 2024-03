Biscotti della Quaresima | deliziosi dolcetti della tradizione!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di domenica 3 marzo 2024) Quando pensiamo al periodo che precede la Pasqua, viene istintiva l’associazione mentale con la rinuncia, la penitenza. Eh già, sappiamo bene che nel periodole dovremmo tenerci lontane dai peccati di gola. E lo sapevano anche i frati e le suore dei conventi nei tempi passati, ma furono proprio loro ad inventare la ricetta di questiche sono tutto tranne che deifrugali, anzi! Hanno un impasto friabile e speziato, profumano di vaniglia e cannella, sono ricchi di gusto perché contengono le mandorle. E ancora, sono facilissimi e velocissimi da preparare. Allora perché mai sarebbero “concessi” anche in questo periodo di digiuno e privazione? Semplice: perché sono poveri di grassi (non contengono burro!), ma sono energetici e permettono di resistere a lungo senza patire la fame. Erano quindi perfetti per ...