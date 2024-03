Billie Eilish | Sognare Christian Bale mi ha fatto capire che dovevo rompere con il mio ragazzo

(Di domenica 3 marzo 2024)ha raccontato di aver sognato la star de Il cavaliere oscuro e di aver successivamente deciso dicon il suodi allora. Manca una settimana alla 96esima edizione degli Academy Awards e tutti i candidati sono impegnati nella promozione dei loro progetti.e suo fratello Finneas sono candidati come miglior canzone originale per "What Was I Made For" di Barbie. Il duo ha già portato a casa molti premi in questa stagione, tra cui quello per la Miglior canzone scritta per i media visivi e quello per la migliore canzone dell'anno ai Grammy.si è aperta su molte cose durante il suo press tour per la stagione dei premi, e recentemente ha raccontato a Amelia Dimoldenberg un suo sogno …

Tra le tante sorprese della serata, ai Grammy Awards 2024 la cantante ricrea un look in pieno stile vintage Barbie core. Sorprendendoci con un tocco di ironia (vanityfair)

Il brano What Was I Made For? , scritto da Billie Eilish per la colonna sonora di Barbie , trionfa alla 66ª edizione dei Grammy Award. Billie Eilish e il ... (movieplayer)

Domenica sera a Los Angeles si sono tenuti i People’s Choice Awards e Billie Eilish è tornata a casa con un paio di premi. Billie Eilish at the 2024 #PCAs. ... (biccy)

La cantante candidata all'Oscar per la canzone di Barbie ha mostrato gratitudine per Greta Gerwig. Billie Eilish potrebbe vincere il suo primo Oscar tra pochi ... (movieplayer)

Billie Eilish ha lasciato il ragazzo dopo aver sognato Bale: Durante un prazo per candidati agli Oscar, Billie Eilish ha raccontato di aver lasciato il suo ragazzo dopo aver sognato Christian Bale ...lascimmiapensa

Raye: chi è la cantante inglese che ieri sera ha fatto la storia dei Brit Awards: Trionfo per la giovane Raye, artista complessa e indipendente: ma non è l'unica donna premiata, in una serata tutta al femminile (come era già successo ai Grammy) ...vanityfair

What Was I Made For: Se lo score di Ludwig Göransson per 'Oppenheimer' al momento è il favorito, Billie Eilish sembra già avere la vittoria in tasca con 'What Was I Made For', scritta per 'Barbie' ...rollingstone