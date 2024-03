Biathlon | Norvegia in festa nella single mixed a Oslo-Holmenkollen Italia attardata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) Umidità e neve da interpretare nell’ultimo giorno di), terzultima tappa della Coppa del Mondo di. Giornata di staffette erelay che ha emesso il proprio verdetto.gara in donne e uomo a coppie si alternano, il successo è andato ai padroni di casa. Team Norge ha alzato la voce con Juni Arnekleiv e Vetle Sjaastad Christiansen che si sono imposti con il crono di 38:43.6, pur dovendo fare i conti con un giri di penalità di Arnekleiv nell’incidere. Bravissimo Christiansen a regolare in un arrivo in volata lo svedese Sebastian Samuelsson e a regalare il successo ai norvegesi. A completare il quadro della top-3 è stata la Finlandia (0+6) a 31.3. Nel gruppo delle migliori cinque coppie ci sono anche la Svizzera (2+8) a ...