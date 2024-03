Biathlon | Norvegia dominante nella single mixed di IBU Cup a Obertilliach Italia nona

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) Dominio delladella penultima tappa di IBU Cup a(Austria). Il duo formato da Karoline Erdal e Martin Nevland non ha mostrato particolari incertezze e si è imposto con autorevolezza in 39:01.5, con l’uso di nove ricariche in totale. I due norvegesi hanno preceduto la coppia francese composta da Paula Botet e da Emilien Claude (1+7) di 37.9 e i tedeschi Lisa Maria Spark e David Zobel (1+8) di 51.6. Poco da fare per gli azzurri Birgit Schoelzhorn e Danielle Cappellari. Una gara iniziata ad handicap, per la prestazione deficitaria di Schoelzhornprima serie a terra (2+3), l’uso di due ricariche in piedi ha messo ulteriormente in salita la situazione per Cappellari. Quest’ultimo è stato autore di un ottimo rendimento al poligono, recuperando ...