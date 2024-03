Biathlon | Italia ai piedi del podio nella staffetta mista a Oslo-Holmenkollen Francia vittoriosa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) Calato il sipario sulla terzultima tappa della Coppa del Mondo di. A(Norvegia) è spettato allaporre la parola fine. Una gara in cui sono state le donne ad aprire le danze nelle prime due frazioni e poi è spettato agli uomini concludere. L’ha puntato sul quartetto formato da Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer e da Tommaso Giacomel. Quarto posto per gli azzurri e il rammarico c’è. Condizioni non semplici per la pioggia e il vento presenti, ma le possibilità per ottenere un grande risultato c’erano tutte. Auchentaller, al lancio con l’uso di una sola ricarica, ha dato a Vittozzi il compito di recuperare posizioni e la sappadina, pur non brillando come al solito al poligono (0+4), ha riportato il Bel Paese in top-3. ...