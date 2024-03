Berlinguer indimenticabile Tutti al circolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024) ? appuntamento è a Vergaio, a Prato, in quello che per tanti anni è stato il paese di Roberto Benigni e che nel ‘77 fu scelto da Giuseppe Bertolucci per girare alcune delle scene cult di ‘ti voglio bene’. Domani a partire dalle 19 il Partito Democratico di Prato ha organizzato un ‘gruppo d’ascolto’ per seguire in diretta ‘La Torre di Babele’, la nuova trasmissione di Corrado Augias (La 7, ore 21.15), puntata che vedrà come ospiti l’ex segretario del Pd Walter Veltroni e l’attore e premio Oscar Roberto Benigni. A seguire, sempre su La 7, sarà trasmesso anche ‘ti voglio bene’, film culto di tante generazioni e girato quasi integralmente a Prato. "Finalmente ‘ti voglio bene’ viene trasmesso in chiaro e in versione integrale da una tv italiana. Per noi pratesi è davvero una bellissima notizia. Come ...