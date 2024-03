Bergoglio ancora malato non legge i discorsi | Ho la bronchite

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Con voce particolarmente stanca e bassa Papa Francesco ha confermato e partecipato ieri in presenza a tutti gli appuntamenti. Nell’aula delle Benedizioni si è rivolto, interrotto spesso da colpi di tosse, ai presenti: "Ho preparato un discorso ma sentite la mia incapacità dirlo per la". Il Santo Padre ha preferito affidare la lettura del discorso preparato ai giudici, a uno dei suoi collaboratori, monsignor Filippo Ciampanelli.era presente all’inaugurazione dell’anno giudiziario in Vaticano, dove l’indirizzo di saluto è stato tenuto da Alessandro Diddi, promotore di giustizia vaticano.