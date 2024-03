Berardi finisce qui la stagione! Arriva la diagnosi sul brutto infortunio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 3 marzo 2024) Sfortunatissimo Domenico, uscito quasi in lacrime durante Verona-Sassuolo. Ora anche laper l’attaccante della Nazionale. IL RESPONSO ?si è rotto il tendine d’Achille.finita per l’attaccante del Sassuolo, che si è fatto male a Verona, partita persa persa dai suoi. Per lui addio quasi certo a Euro 2024. Tegola dunque per Luciano Spalletti e la Nazionale Italiana che perdono uno dei titolari più importanti. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati