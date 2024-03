Benevento 5 | pokerissimo in Molise | arriva il quarto successo consecutivo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

di fila per il GG Team Wear5. La squadra di Andrea Centonze espugna per 1-5 il PalaUnimol e mantiene il +5 in vetta al girone B di A2 élite su quel Vitulano Drugstore Manfredonia vittorioso al Pala To Live. Nel primo tempo decidono Arvonio e Bobadilla, nella ripresa segna Triglia ma con l'uomo in piùno i sigilli proprio di Arvonio (bis), De Crescenzo e Matheus. Dedica a Lolo Suazo, che in settimana si è sottoposto all'operazione al menisco del ginocchio sinistro. Nel prossimo weekend sarà turno di riposo da calendario, venerdì 15 marzo al PalaTedeschi arriverà il Defender Giovinazzo per la ventitreesima di campionato. A 4'18" i giallorossi sono già avanti: Botta guida la transizione, Arvonio evita un avversario e deposita in fondo al sacco lo 0-1 col ...