Bellosi più vicino alla candidatura Ipotesi dimissioni dal Casellina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024) Civica Scandicci, Giovannilascia la presidenza del? E’ stata convocata infatti per il 6 marzo alle 18 una riunione societaria proprio dal presidente. L’appuntamento è al campo sportivo del‘per importanti comunicazioni relativesocietà’. Se fossero confermate le, sarebbe sicuramente un indizio cheha deciso di far partire il treno elettorale puntandoa sindaco alle prossime amministrative. Intorno aruotano diverse possibili liste autonome di supporto; progetti politici di sinistra, del mondo ambientalista, dela società civile. Ci dovrebbe essere anche un momento fondativo per fare sintesi del progetto, che il candidato starebbe organizzando per le prossime ...