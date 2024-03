Belen Rodriguez nel cast di Ballando con le Stelle 2024? La clamorosa indiscrezione

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 3 marzo 2024)è pronta a sbarcare acon le19? Si è conclusa solo pochissimi mesi fa la diciottesima edizione dello show di Rai Uno ma già fervono i preparativi per quello che sarà ilche scenderà in pista il prossimo autunno. Stando ad alcune clamorose indiscrezioni, sembrerebbe che Milly Carlucci abbia puntato i radar sulla showgirl argentina! I rumor in merito a una possibile partecipazione disono stati trapelati prima da Amedeo Venza e successivamente poi ripresi da Deianira Marzano. Stando a quanto raccontato dal blogger, sarebbe in corso da diverse settimane una segretissima trattativa fra lae la produzione del programma. L’influencer ed esperta di gossip invece ha fatto notare che da un po’ di ...