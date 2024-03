Beghin M5s | “La destra vede nella transizione green il nuovo nemico Servono soluzioni | no slogan”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 3 marzo 2024) "La, persa la sfida sulla questione delle crisi migratorie - che pur andando al governo non è in alcun modo riuscita a risolvere, perché con gli slogan populisti molto poco si fa - oggi si sposta ideologicamente sulla lotta al laenergetica, come se fosse la causa di tutti i mali. Invece è una gigantesca opportunità": lo dice Tiziana, capodelegazione del M5s al Parlamento Ue, in un'intervista con Fanpage.it.