Beffa Modena | questa fa malissimo | l’ultima palla premia la Cremonese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024), 3 marzo 2024 – Sconfittarda, al 95’, ma inammissibile. Non la avrebbe meritata, ilha giocato con personalità con la. Ha provato a vincerla in superiorità. Ed è uscito con la delusione più atroce le cui motivazioni si nascondono dietro ai soliti limiti difensivi. L’avvio della contesa è tutto canarino. La squadra di Bianco alza immediatamente il baricento, andando a prendere fin da subito lacon un pressing intenso per poi puntare in verticale la porta di Jungdal. Nemmeno 120 secondi ed ecco il primo riampianto: Gerli si mette in proprio, incursione solitaria, conclusione che l’estermo difensore respinge al centro dell’area piccola dove abita Gliozzi ma il tap-in non arriva neanche in porta perché si infrange sui piedi di Zanimacchia. L’occasione è grossa. Di ...