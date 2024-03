Beatrice contro Grecia VIDEO | “Sono cinque mesi che gli facciamo il piatto Non è simpatica e non la sopporto…”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 3 marzo 2024) Nella casa del Grande Fratello durante il pranzo, c’è stata una dura critica da parte diLuzzi nei riguardi diColmenares, con l’attrice venezuelana che come spesso capita è arrivata a tavola in ritardo e voleva mettersi al suo posto solito, facendo spostare gli altri. Durante il confessionale l’attrice romana ha usato parole L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF,sbotta): “Hai mancato gravemente di rispetto. Continui ad essere superficiale e non hai ancora…” GF,attacca): “Se Vittorio è uscito è colpa tua. Non poteva parlare e dire quello che…” GF,...