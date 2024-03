Bayern Monaco vs Lazio | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di domenica 3 marzo 2024) Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2023/2024. Il vantaggio minimo maturato all’andata non può lasciare tranquilli i biancocelesti che dovranno sfoderare una grande prestazione per fronteggiare il previdibile assalto dei tedeschi.vssi giocherà martedì 5 marzo 2024 alle ore 21 presso l’Allianz ArenaVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bavaresi si giocano praticamente tutta la stagione in questa partita. Ai campioni di Germania è infatti rimasta praticamente la massima competizione continentale, dopo aver mancato la Supercoppa tedesca, ed essere stati eliminati precocemente dalla Coppa nazionale. Senza contare che anche in Bundesliga saranno costretti ad abdicare visto che il distacco dalla capolista ...