Battere la Juventus per inseguire la Champions 

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di domenica 3 marzo 2024) Sfida per la rincorsa all’Europa del Napoli di Calzona, al Maradona arriva lacon un secondo posto in classifica da consolidare, per il Napolila vecchia signora è l’unico scenario per proseguire la rincorsa all’Europa. Le scelte di Calzona Poche dovrebbero essere le novità di formazione del Napoli di Calzona rispetto a quello L'articolo Teleclubitalia.