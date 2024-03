Basket serie c Sbf ancora al tappeto Sorride Molinella

(Di domenica 3 marzo 2024) scuola6979 Non riesce il colpo casalingo alla ScuolaFerrara, che alla Bondi Arena è costretta a lasciare i due punti ad una più cinica(69-79). In una gara nel complesso equilibrata, gli uomini di Campi si sono però trovati sempre ad inseguire, e nel finale i bolognesi hanno controllato abbastanza agevolmente il match con vantaggi anche sopra la doppia cifra. Sotto di sei all’intervallo, Sbf ha tenuto la gara viva nel terzo quarto riavvicinandosi fino al -5 del 30’, poi gli ultimi dieci minuti hanno visto Agusto e compagni tenere a bada i tentativi di rimonta dei padroni di casa. A poco sono serviti i 16 punti di Costanzelli e i 15 di Ghirelli,una volta migliori marcatori in casa Scuola; dall’altra parte 18 a testa per Agusto e ...

