Basket Serie B Interregionale Play-out L’Abc si prende 2 punti Ultimi due quarti super

(Di domenica 3 marzo 2024) collegno 68 abc castelfiorentino 80 COLLEGNO: Bollito n.e., Borgialli 7, Milone 3, Tarditi 15, Framarin 2, Elkazevic n.e., Fracasso 5, Tiagande 24, Mortarino 12, Porcella n.e., Diakhate, Bartolomeo n.e. All. Comazzi. ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Rosi n.e., Lazzeri 2, Corbinelli 9, Pucci 19, Viviani n.e., Zaiets 5, Scali 16, Nepi n.e., Cantini n.e., Nannipieri 12, Delli Carri 4, Belli 13. All. Manetti. Arbitri: Ferrero e Dell’Accio di Torino. Parziali: 23-17; 43-33; 52-61. COLLEGNO – Non poteva iniziare nel migliore dei modi l’era Manetti sulla panchina delCastelfiorentino, che grazie ad una seconda parte di grande solidità difensiva ha sbancato Collegno incamerando i primi 2della seconda fase-out per la permanenza in B. Recuperato Delli Carri, tornato a ...