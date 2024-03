Basket | Serie A1 2023 2024 | ok Milano e Venezia | Brescia cade a Pesaro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 3 marzo 2024) Prosegue la regular season diA1con la 21ª giornata di campionato.vince facile in casa contro Varese 94-63. Successo agevole per la squadra di Ettore Messina, che aggancia Bologna, ko a Sassari, al secondo posto con 15V-6P. Bene Ricci con 19 punti e 10 rimbalzi in uscita dalla panchina. 19 per Mannion, ma Varese (8V-13) perde dopo due vittorie consecutive.passa senza problemi in casa di Scafati 95-66. Torna a sorridere la squadra di Spahija, dopo il ko contro l’Olimpia. Bene Wiltjer con 21 punti in uscita dalla panchina. In doppia cifra anche Tessitori (16+4 rimbalzi), Tucker (15+2 rimbalzi) e Heidegger (11+3 assist). Prova solida di Spissu con 8 punti, 6 rimbalzi e 4 assist in 25 minuti sul parquet.si issa al terzo ...