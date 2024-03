Basket | Serie A | l' ex Atkins implacabile Reggio batte Trento in rimonta

(Di domenica 3 marzo 2024)Emilia, 2 febbraio 2024 - Il campionato diA diriparte con la vittoria per 77-75 ottenuta indella UnahotelsEmilia a spese della Dolomiti Energia Trentino, nell’anticipo del 21° turno. Gli emiliani hanno condotto una gara di rincorsa sin dalle prime battute, ma hanno avuto la forza di non mollare mai la presa e, dopo averto 14 lunghezze già nel terzo quarto, si sono ripetuti nei 10' conclusivi mettendo definitivamente la testa avanti nelle ultime battute di gioco. Decisive le giocate dell’ex di giornata Darionche ha chiuso con 14 punti conditi con 7 rimbalzi e un paio di giocate chiave nei secondi finali: una stoppata pesantissima su Baldwin e la tripla del definitivo 77-75. Per alimentare la risalita dei ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Reggio Emilia-Trento , sfida valida come 21^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Torna i campionato, ... (sportface)

Il LIVE in diretta di Reggio Emilia-Trento , sfida valida come 21^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Torna i campionato, dopo la sosta per le coppe ... (sportface)

Vittoria di cuore per la Unahotels Reggio Emilia nell’anticipo della ventunesima giornata di Serie A. Al PalaBigi i biancorossi si impongono in volata sulla ... (oasport)

Serie B - Non si chiude la rimonta contro Senigallia: Supernova sconfitta: Al via l’impegnativa seconda fase per il campionato di B Interregionale per la Supernova Fiumicino: contro Senigallia l’esordio vede i rossoneri sconfitti da Senigallia per 65-72.pianetabasket

Basket, Serie B Int. | Porto Recanati scappa subito via, Esperia Cagliari sconfitta: Arriva una sconfitta nella prima gara della seconda fase del campionato di Serie B Interregionale per l’Esperia Cagliari. I granata si sono arresi a Porto Recanati nella prima partita dei play-in silv ...msn

Odermatt implacabile: vince ancora il gigante ad Aspen. bene gli azzurri: De Aliprandini quarto, Vinatzer 5°: Solo terzo nella prima manche e dopo errori che a chiunque sarebbero costati la gara, lo svizzero ha invece conquistato il suo nono successo in Serie su nove giganti conquistati con il tempo di ...repubblica