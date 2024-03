Basket | Serie A 2023 2024 | Jefferson trascina Sassari | Virtus Bologna battuta 93-88

(Di domenica 3 marzo 2024) La Dinamobatte 93-88 lanella 21esima giornata della Lega A di. Colpo grosso per i ragazzi di coach Markovic, che ieri alla vigilia aveva chiesto concentrazione e determinazione “per riuscire a contrastare la loro differenza fisica”. Migliore in campo è Brandon, che mette a referto 29 punti con 6 assist in 31 minuti con un grande 7/10 da tre. La buona serata dalla lunga distanza per i padroni di casa è tutta testimoniata dal 5/7 dall’arco in un primo quarto che riassume l’equilibrio della gara. Un parziale di 27-25 apre la gara, mentre nel secondo quarto, dopo il massimo vantaggio di +13, il distacco all’intervallo è di appena quattro lunghezze. Nel terzo latrova addirittura il vantaggio sul +5, con Polonara in evidenza, ma all’inizio ...

Basket femminile: che weekend nero per le squadre lariane tutte sconfitte in Serie C: Weekend nero per le squadre lariane del campionato di Serie C di Basket femminile. Nel girone Gold Ovest sono andate al tappeto sia la Nonna Papera Mariano alla terza sconfitta di fila che il Villa ...primacomo

Dany Basket, buona la prima della seconda fase: Al PalaMelo, il Dany Basket Quarrata stende Borgomanero e si conferma in testa alla classifica del girone Play-In Silver Comincia come meglio non poteva la seconda fase del campionato di Serie B Inter ...pistoiasport

LeBron James nella storia: è il primo a raggiungere 40.000 punti nella Regular Season, nessuno come lui: Anzi rilancia. «Ho sempre giocato a Basket nel modo in cui va fatto - dice -. Ma so ancora segnare, e quel totale è destinato ancora a salire». Una gara in solitario sui suoi stessi record: contro ...ilmessaggero