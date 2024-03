Basket | Nba | LeBron James segna record 40mila punti in carriera

(Di domenica 3 marzo 2024)è diventato il primo cestista are 40.000innella regular season Nba. La star dei Lakers ha raggiunto il traguardo durante una partita a Los Angeles contro i campioni in carica dei Denver Nuggets.

Roma, 21 feb. - (Adnkronos) - La Nba è in lutto per la scomparsa di Robert Reid , lungo degli Houston Rockets, dal 1977 al 1987, stroncato da un cancro all'età ... (liberoquotidiano)

l’Errore che ha Cambiato la Partita: Pistons Cadono a New York In una serata carica di aspettative, i Detroit Pistons hanno affrontato una sconfitta amara ... (webmagazine24)

Pallacanestro giovanile, arriva in Veneto la "Junior NBA Schools League": Alla tappa dell’Arsenale di Venezia c’erano 1.500 persone, suscitando un po’ di nostalgia per i bei tempi del Basket nella Città Antica. La "Junior NBA Schools League" C’è la gloriosa società Reyer a ...rainews

Gilbert Arenas convinto: "In NBA si difende meno... per colpa degli Europei": A oggi il Basket NBA - in particolare la stagione regolare - è considerata da molti carente in difesa. Secondo Gilbert Arenas, il motivo è legato alla presenza degli ...pianetabasket

Basket, Donte DiVincenzo non vede l'ora di giocare per l'Italia: "Fosse per me, disponibile anche subito": Il giocatore dei NY Knicks torna a parlare della sua volontà di indossare la maglia azzurra: Sarebbe davvero speciale, Difficile però che ciò possa avvenire nel 2024 ...sport.virgilio