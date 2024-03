Basket | in Divisione Regionale 2 | successo pesante del CUS Pisa sul campo di Endas Pistoia

(Di domenica 3 marzo 2024), 3 marzo 2024 – Importantedel Cosmocare CUS, nel campionato di2, suldella quarta in classifica, la quotata PallacanestroInsurtech: gli uomini di Leoncini hanno vinto in volata, portandosi così a due soli punti dalla squadra pistoiese, con cui sono in vantaggio negli scontri diretti, e dal blocco delle prime quattro, che lotteranno nella seconda fase per la promozione. LA CRONACA – L’avvio è dei padroni di casa, che trovano buoni canestri con Niccolai e Verniani, chiudendo il primo quarto sul 19-14. Gli universitari assestano la difesa nel secondo, segnano 15 punti, con 6 di Jarma, senza però riuscire ad invertire l’andamento del match al riposo (35-29 per i padroni di casa). La ripresa non ...

