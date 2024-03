Basket | in Divisione Regionale 2 | il GMV si aggiudica il derby pisano con la IES

(Di domenica 3 marzo 2024) Pisa, 3 marzo 2024 – L’ultimodel girone di ritorno, nella sesta giornata del campionato di2, va ai padroni di casa del GMV: gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno infatti superato la IES Sport Pisa di Paolo Campani e Federico Marazzato, al termine di un incontro sempre condotto al comando dai locali di Ghezzano, con i biancocelesti pisani che hanno tentato il ricongiungimento solo nel finale. LA CRONACA – La partita inizia con molta aggressività da entrambe le parti, con il punteggio che rimane in equilibrio per i primi 5 minuti, quindi i green di Ghezzano approfittiamo di alcuni errori difensivi degli avversari, prendono fiducia e vantaggio, concludendo il primo periodo sul 22-13. Nel secondo, la partita rimane in sostanziale parità, si vedono delle buone azioni ...

