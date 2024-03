Basket femminile | prima vittoria per Battipaglia in Serie A1 Successi di Geas | San Martino di Lupari e Bologna

(Di domenica 3 marzo 2024) Si è conclusa la diciottesima giornata del massimo campionatodiA1 die dopo le vittorie di Ragusa e Venezia negli anticipi di venerdì e sabato, sono state quattro le sfide andate in scena oggi. Ecco come è andata. CAMPOBASSO –SESTO SAN GIOVANNI 46-50 Regna l’equilibrio a Campobasso nel primo tempo della sfida tra le padrone di casa e la. Primo quarto che si chiude praticamente in parità, con le ospiti avanti di un solo punto e che nei secondi dieci minuti provano un piccolo allungo, andando al riposo sul 24-20. Il terzo quarto è targato Campobasso, che prova a dare una spallata al match con un parziale di 17-7 che vale il 37-31 per le padrone di casa con cui si va all’ultimo stop. Ma, ancora una volta, reagisce Sesto San Giovanni e l’ultimo quarto inizia con un ...

