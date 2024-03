Basket femminile A2 / Bolzano passa in casa del Matelica 50-52

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 3 marzo 2024) Punteggio basso e sconfitta di misura per il quintetto di Sorgentone raggiunto al sesto posto proprio dalle trentine. Ora le final eight di Coppa Italia, 3 maerzo 2024 – Terza sconfitta consecutiva subita dalla Halley Thunder, che nell’ottava giornata di ritorno del campionato di serie A2diviene superata a domicilio per 50-52 dalla Alperia. La squadra altoatesina “aggancia”, così, le biancoblù al sesto posto in classifica a quota 24 punti. E’ stata una gara equilibrata, in cuimastica amaro per aver dovuto ancora una volta presentarsi in campo in condizioni menomate per l’assenza di una giocatrice importante, stavolta Benedetta Gramaccioni (la miglior realizzatrice), nella serata in cui esordiva la nuova arrivata Benedetta Dell’Orto ...