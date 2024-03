Basket a2 femminile Vigarano non sbaglia e porta a casa un match chiave

(Di domenica 3 marzo 2024) La Giara del coach Andrea Castelli fa il colpaccio in ottica salvezza, batte Abano (67-62) con cui ora ha 2-0 negli scontri diretti e quattro lunghezze di vantaggio, ma le termali devono recuperare illingo contro Ancona. Il terzetto Siciliano-Gorjanacz-Cutrupi è risultato decisivo ai fini del successo finale. Dopo il 26-12 targato 11’ (14 punti dell’ungherese Gorjanacz), Degiovanni e Grassia rino Abano sul 28-26 al 14’, ma il finale del tempo di marca Siciliano (che partita!) consente alla Giara di chiudere all’intervallo lungo sul 36-31. Il terzo quarto è quello più complicato per le biancorosse, Degiovanni sale in cattedra, prima pareggia a quota 37 (23’), poi con Hatch firma il 41-48 del 28’ che fa malissimo. Quando il gioco si fa duro, escono le dure Cutrupi, Gorjanacz e Armillotta: dal 41-48 targato 28’ si passa al ...

Ultima fatica di questa prima fase di Campionato cadetto per L’Aymarà Costone che alle 18,30 scende rà sul parquet di San Giovanni V.no per affrontare la Number ... (sport.quotidiano)

Appuntamento da non sbagliare, oggi, nel tardo pomeriggio (Pala Vigarano , ore 18.30), per la Giara del coach Andrea Castelli, che ospiterà il fanalino di coda ... (sport.quotidiano)

Punteggio basso e sconfitta di misura per il quintetto di Sorgentone raggiunto al sesto posto proprio dalle trentine. Ora le final eight di Coppa ... (vallesina.tv)

Basket B femminile, Ren-Auto inciampa contro Samoggia (76-53) ma è ancora in testa: perché sarebbe davvero un peccato, alla luce quanto fatto in stagione, perdere terreno a causa degli infortuni». La Ren-Auto tornerà in campo alla Carim sabato 9 marzo, alle ore 19.30, per il match ...altarimini

Basket, terza vittoria consecutiva in campionato per la Passalacqua Ragusa: Arriva il terzo successo di fila in campionato per la Passalacqua Ragusa, che conferma il suo buon momento di forma e conquista altri due preziosi punti per la classifica. In occasione della diciannov ...livesicilia

femminile: allarme "crociati" II^, parola a quattro esperti: Gonnelli, Benis, Vidoni, Santarcangelo: un super poker di esperti sulla questione del crociato ha risposto alle nostre domande ...pianetabasket