Basilicata | rissa su Chiorazzo nel Pd lucano | fronda dem per candidatura alternativa**

(Di domenica 3 marzo 2024) Roma, 3 mar. (Adnkronos) – Ieri a notte fonda, dopo sette ore di confronto, la direzione del Pdsulle regionali è finita in– “verbale”, assicurano i presenti – davanti agli occhi degli ’emissari’ della segretaria Elly Schlein, Igor Taruffi responsabile Organizzazione dem e Davide Baruffi responsabile Enti Locali. Al centro dell’acceso confronto, ladi Angelo. Imprenditore del terzo settore, re delle coop bianche,è già in campo da tempo, fortemente sostenuto da Roberto Speranza. “E dalla stragrande maggioranza del partito”, assicura il segretario regionale Giovanni Lettieri interpellato dall’Adnkronos. Maal momento non ha il sostegno delle altre forze del centrosinistra e una parte dei dem lucani, guidati ...

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - Ieri a notte fonda, dopo sette ore di confronto, la direzione del Pd lucano sulle regionali è finita in rissa - "verbale", ... (liberoquotidiano)

Basilicata elezioni, fratelli coltelli: il Pd di Chiorazzo ha provocato un disastro: Ieri, poco prima della mezzanotte, sembrava che la riunione della direzione regionale del Pd fosse chiusa, seppure senza una decisione chiara e condivisa. Dopo la mezzanotte però accade qualcosa. I du ...basilicata24

Regionali Basilicata, su Chiorazzo il Pd finisce in rissa: rissa per la direzione regionale del Pd quando su Chiorazzo e la sua candidatura a governatore della Basilicata alle prossime regionali ...quotidianodelsud

Unanime sostegno del Pd a Chiorazzo per le elezioni regionali in Basilicata: L’imprenditore lucano da mesi in campo con ‘Basilicata casa comune’ Angelo Chiorazzo potrebbe battere il governatore uscente di Forza Italia Vito Bardi se fosse appoggiato da tutta la coalizione di ...informazione