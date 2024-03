Bari-Spezia oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

(Di domenica 3 marzo 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match del San Nicola valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di. I ragazzi guidati da Giuseppe Iachini stanno pian piano scalando posizione e ora vogliono provare a rientrare nel lotto di squadre che disputeranno i playoff. La squadra ligure, dal suo canto, ha bisogno di fare punti in trasferta per avvicinarsi alla salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 3 marzo alle ore 16:15; latelevisiva sarà affia Sky Sport 252, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. SITOB RISULTATI E CLASSIFICA ...

COSì IN CAMPO. Di Serio in campo dal primo minuto: Bari (3-4-1-2): Brenno; Matino, Di Cesare, Zuzek; Dorval, Lulic, Benali, Ricci; Sibilli; Puscas, Nasti. All. Iachini Spezia (3-5-2): Zoet; Gelashvili, Hristov, Nikolaou; Mateju, Nagy, F. Esposito, Ba ...msn

