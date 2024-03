Barbara D’Urso svela perchè nelle interviste non parla mai dei suoi figli | chi sono e cosa fanno

Barbara D'Urso ritorna in Rai da Mara Venier, l'applauso di Alba Parietti: «La vorrei rivedere in tv»: Barbara D'Urso ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo da una cara amica, Mara Venier, a Domenica In, con una lunga chiacchierata in cui ha ripercorso tutto il suo viaggio nel mondo ...leggo

Barbara d'Urso torna in tv a Domenica In e parla del doloroso strappo con Mediaset: "È stato terribile": Barbara d’Urso è tornata in tv per la prima volta dopo il burrascoso addio a Mediaset, consumatosi la scorsa estate in modo unilaterale, con l’azienda di Cologno Monzese che ha deciso di privarsi ...notizie.virgilio

Barbara D'Urso parla per la prima volta dell'ex marito: "Ci siamo fatti la guerra, ma è stato il mio grande amore": "Mauro è stato il grande amore della mia vita. Siamo stati 11 anni insieme, sono nati i miei due figli e il 5 febbraio nel '93 ci siamo lasciati", Barbara D'Urso da Mara Venier ha parlato anche della ...today