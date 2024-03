Barbara d’Urso parla dell’addio a Mediaset | “Dolore terribile | nessuno mi ha ancora spiegato perché”

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di domenica 3 marzo 2024)ospite di Domenica In, mancava dalla televisione da nove mesi. In studio con l’amica Mara Venier, si è raccontata senza filtrindod' Ursodell' addio a: '' ' Io ho iniziato proprio in Rai, avevo 19 anni e sono stata qui per 22 anni. Come sto? Io sto bene anche se sono veramente agitata. Professionalmente sono serena, ho una famiglia stupenda ma a proposito di lutto io non l’ho elaborato. Sono stata strappata da quella che era la mia vita per 23 anni a. Sono stata lì ed ero molto felice, 16 anni in diretta. Quella azienda mi ha dato tanto, era casa mia. Ho dato la vita ma il modo è stato ...