Barbara D' Urso ospite di Mara Venier a Domenica In | Il dolore per la cacciata da Mediaset è ancora qua

(Di domenica 3 marzo 2024) Emozionata, la voce rotta,D’è tornata in tv,diin . «Avevo cominciato qui in questi studi che una volta si chiamavano Dear, avevo 19 anni, sono tornata un giorno prima, ieri, per l’agitazione, lo sono veramente, l’emozione ti sorprende sempre», ha detto D’che si è definita «professionalmente serena». Poi però ha confessato: « tutto il...

Michele Carfora, chi è l’ex marito di Barbara D’Urso e perché si sono lasciati: Barbara D’Urso è stata sposata solo una volta. Il suo ex marito è Michele Carfora, un ballerino e attore teatrale italiano, noto per le sue performance in musical come Cats, Grease e West Side Story.tag24

Barbara D'Urso a Domenica In: «Non ho elaborato il lutto di Mediaset, il dolore è ancora qui»: C'è sempre grande attesa per gli ospiti di Domenica In. La padrona di casa, Mara Venier, ha ospitato durante la puntata di domenica 3 marzo, la collega e amica Barbara D'Urso, che per il suo ritorno ...leggo

Barbara D'Urso in lacrime da Mara Venier: «Provo ancora dolore per il modo terribile in cui mi hanno strappata dalla mia vita»: Commossa, emozionata ma pronta a riscattarsi. Barbara D'Urso ha fatto oggi il suo ritorno in tv, raccontandosi e confidandosi nel salotto di Mara Venier. Dal suo addio a Mediaset alla ...ilmessaggero