Barbara d’Urso | “Mi venivano chieste cose e le facevo | avrei dovuto dire di no”

La conduttrice ospite di Mara Venier "Non ho ancora elaborato il lutto". Barbara D'Urso, ospite di Mara Venier a Domenica In, torna sul divorzio da Mediaset ... (sbircialanotizia)

La conduttrice ospite di Mara Venier "Non ho ancora elaborato il lutto". Barbara D'Urso, ospite di Mara Venier a Domenica In, torna sul divorzio da Mediaset ... (sbircialanotizia)

«Il mio cuore è in Rai, ci sono stata 22 anni. Oggi sto bene, sono serena anche professionalmente, ho una famiglia stupenda, ma la verità è che non ho ancora ... (iltempo)

Barbara D'Urso e il dolore per la madre morta: "Mio padre mi ha detto una grande bugia": A soli 11 anni Barbara D'Urso è rimasta orfana di madre. Vera Pentimalli è morta per colpa di un linfoma di Hodgkin, per anni è stata nel suo letto e Barbara quando tornava da scuola chiedeva sempre, ...today

Barbara D'Urso in lacrime da Mara Venier: "Il dolore c'è ancora": La conduttrice parla dell'addio a Mediaset: "Il modo in cui sono stata strappata dall'azienda è stato terribile" ...corrieredellosport

Barbara D'Urso in lacrime da Mara Venier: «Provo dolore per il modo terribile in cui mi hanno strappata da Mediaset»: Commossa, emozionata ma pronta a riscattarsi. Barbara D'Urso ha fatto oggi il suo ritorno in tv, raccontandosi e confidandosi nel salotto di Mara Venier. Dal suo addio a Mediaset alla ...ilmattino