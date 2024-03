Barbara d’Urso | mamma Wanda in rianimazione | spiaggia nudisti e riappacificazione con l’ex marito

(Di domenica 3 marzo 2024)ospite di Domenica In ha parlato dell’addio a Mediaset e la morte di sua madre. Chiacchierando con Mara Venier, la conduttrice ha svelato un retroscena su, la sua seconda, il retroscena su, questa estate, quando è successo il mio dramma in Mediaset, io sono andata a Londra e non ero proprio serena. Mi chiama mia sorella dicendomi cheera in salae non avrebbe passato la notte. Io ero disperata e non riuscivo a vivermi anche un funerale. Tutti quanti noi fratelli eravamo già con il vestito del funerale. La mattina dopo stava una favola. Si è ripresa e adesso che sono passati quasi 5 mesi sta benissimo....

Nella venticinquesima puntata di Domenica In, Mara Venier ha annunciato in apertura il grande ritorno di Barbara D’Urso . Un ritorno in TV tanto atteso, ... (dilei)

A Domenica In Barbara d'Urso ha parla to del suo addio a Mediaset per la rima volta in TV. Ecco le sue parole L'articolo “Strappata dalla mia vita in maniera ... (novella2000)

Barbara d’Urso ospite da Mara Venier nel salotto di Domenica In, ha parla to per la prima volta del doloroso addio a Mediaset . (comingsoon)

Emozionata, la voce rotta, Barbara D’Urso è tornata in tv, ospite di Mara Venier a Domenica in . «Avevo cominciato qui in questi studi che una volta si ... (gazzettadelsud)

Barbara d’Urso è tornata in tv a nove mesi esatti dalla sua ultima apparizione in video e lo ha fatto nel salotto di Mara Venier, sua amica da sempre. Mara e ... (biccy)

Barbara D’Urso a Domenica In: «Non ho ancora elaborato il lutto»: Barbara D’Urso torna in uno studio Rai dopo 22 anni, ma soprattutto torna in tv dopo 9 mesi, da quando concluse la stagione di Pomeriggio Cinque il 2 giugno scorso. Cosa sia successo da quel giorno è ...davidemaggio

Michele Carfora, chi è l’ex marito di Barbara D’Urso e perché si sono lasciati: Barbara D’Urso è stata sposata solo una volta. Il suo ex marito è Michele Carfora, un ballerino e attore teatrale italiano, noto per le sue performance in musical come Cats, Grease e West Side Story.tag24

Barbara D'Urso a Domenica In: «Non ho elaborato il lutto di Mediaset, il dolore è ancora qui»: C'è sempre grande attesa per gli ospiti di Domenica In. La padrona di casa, Mara Venier, ha ospitato durante la puntata di domenica 3 marzo, la collega e amica Barbara D'Urso, che per il suo ritorno ...leggo