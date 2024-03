Barbara d’Urso e Chiara Ferragni protagoniste della domenica | la stoccata di Selvaggia Lucarelli

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di domenica 3 marzo 2024) Cosa hanno in comuned' Urso e? Nulla, verrebbe da rispondere, se non fosse che oggi siano entrambe leindiscussetelevisiva. La prima la vedremo ospite di Mara Venier aIn, la seconda di Fabio Fazio a Che tempo che fa.d' Urso e: arriva ladiEntrambe emozionate,d' Urso ehanno usato i social per raccontare le sensazioni provate a poche ore dai loro approdi in tv. Ed ancora, sia la conduttrice che l' influencer romperanno il silenzio in maniera ufficiale, dopo le vicende che le ...