Barbara D’Urso | chi è l’ex marito Mauro e padre dei suoi due figli

(Di domenica 3 marzo 2024) In passatoè stata sposata per ben due volte e ha dueGiame Emanuele, ma chi èdei? L’uomo in questione èBerardi ed è un personaggio molto conosciuto nel mondo dello show business. Si tratta, infatti, di un celebre produttore cinematografico, che è riuscito a fare breccia nel cuore della conduttrice. I due sono stati sposati per parecchi anni, più precisamente dal 1982 al 1993. La loro relazione è terminata poi a causa di alcune incomprensioni, che li hanno portati ad allontanarsi pur mantenendo un buon rapporto nel tempo. Berardi è ildei duedella conduttrice, ai quali lei è molto ...

Barbara D'Urso L’AD Rai, Roberto Sergio, ha chiuso le porte al suo rientro in Rai ma in realtà un progetto per Barbara D’urso sembrerebbe girare tra le ... (davidemaggio)

