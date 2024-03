Barbara d’Urso annuncia il ritorno della Dottoressa Giò | Mara Venier commette una gaffe

Barbara D'Urso ospite di Mara Venier a Domenica In ha ripercorso la sua carriera iniziata in Rai prima di approdare a Mediaset , azienda dalla quale circa 9 ... (fanpage)

Barbara D'Urso - Domenica In Barbara D’Urso torna in uno studio Rai dopo 22 anni, ma soprattutto torna in tv dopo 9 mesi, da quando concluse la stagione di ... (davidemaggio)

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi domenica 3 marzo: Tra carriera e vita privata, Barbara d’Urso si racconta a Mara Venier, dopo l’addio a Mediaset, in apertura del programma. Tra gli altri ospiti della puntata, Luisa Ranieri, che presenterà la serie ...repubblica

Barbara D'Urso a Domenica In: «Non ho elaborato il lutto di Mediaset, il dolore è ancora qui»: C'è sempre grande attesa per gli ospiti di Domenica In. La padrona di casa, Mara Venier, ha ospitato durante la puntata di domenica 3 marzo, la collega e amica Barbara D'Urso, che per il suo ritorno ...leggo

Barbara D’Urso a Domenica In: “Strappata dalla mia vita, fa ancora male”: La conduttrice, ospite di Mara Venier, si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "A Mediaset avrei dovuto dire dei no, reagire quando mi veniva chiesto di fare cose che non mi piacevano" ...dire