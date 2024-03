Barbara d’Urso a Domenica In | “Provo dolore per quello che mi è successo a Mediaset”

(Di domenica 3 marzo 2024)è tornata in tv a nove mesi esatti dalla sua ultima apparizione in video e lo ha fatto nel salotto di Mara Venier, sua amica da sempre. Mara e, storia di un’amicizia: cosa si sono dette in tutti questi anni https://t.co/6ortsKTnam #In — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 3, 2024 “È stato molto emozionante rientrare qui dove ho iniziato, sono esattamente nove mesi e un giorno che manco dal video, sto praticamente partorendo da te“, ha esordito. “Io sto bene, sono serena, ho una famiglia stupenda. Però io ho ancora qui ildiche mi è accaduto, la modalità con cui sono stata strappata dalla mia vita, dal mio luogo. Sono stata sedici anni in diretta tutti i giorni. Io ho dato tantissimo all’azienda. Ci sono sempre stata. Giorno e notte, anche ...

