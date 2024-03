Barbara D’Urso a Domenica In | “Non ho ancora elaborato il lutto per l’addio a Mediaset” | VIDEO

(Di domenica 3 marzo 2024): “Non hoilper” Ospite diIn nella puntata in onda nel pomeriggio di3 marzo,ha parlato per la prima volta del suo addio a. “Oggi sto bene, sono serena anche professionalmente, ho una famiglia stupenda, ma la verità è che non hoil, hoqui il dolore di quello che mi è accaduto e della modalità in cui sono stata strappata da quella che era la mia vita per 23 anni dache mi ha dato tanto” ha dichiarato la presentatrice e attrice a Mara Venier. “Non ho ...

Nel corso dell'intervista a Domenica In, Barbara d'Urso ha recita to in diretta il suo iconico motto "Col cuore" L'articolo Barbara d’Urso recita il suo ... (novella2000)

Barbara d'Urso è scoppiata in lacrime a Domenica In nel corso dell'intervista con Mara Venier L'articolo Barbara d’Urso non trattiene l’emozione! In lacrime ... (novella2000)

Barbara D'Urso - Domenica In Barbara D’Urso torna in uno studio Rai dopo 22 anni, ma soprattutto torna in tv dopo 9 mesi, da quando concluse la stagione di ... (davidemaggio)

Barbara D'Urso e il dolore per la madre morta: "Mio padre mi ha detto una grande bugia": A soli 11 anni Barbara D'Urso è rimasta orfana di madre. Vera Pentimalli è morta per colpa di un linfoma di Hodgkin, per anni è stata nel suo letto e Barbara quando tornava da scuola chiedeva sempre, ...today

Barbara D'Urso in lacrime da Mara Venier: "Il dolore c'è ancora": La conduttrice parla dell'addio a Mediaset: "Il modo in cui sono stata strappata dall'azienda è stato terribile" ...corrieredellosport

Barbara D'Urso in lacrime da Mara Venier: «Provo dolore per il modo terribile in cui mi hanno strappata da Mediaset»: Commossa, emozionata ma pronta a riscattarsi. Barbara D'Urso ha fatto oggi il suo ritorno in tv, raccontandosi e confidandosi nel salotto di Mara Venier. Dal suo addio a Mediaset alla ...ilmattino