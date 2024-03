Barbara D’Urso a Domenica In | “Il dolore per quello che mi è accaduto c’è ancora Era la mia vita L’azienda mi ha dato tanto e io ho dato tantissimo” – Video

(Di domenica 3 marzo 2024) Unaricca di grandi interviste, forse le più attese dell’intero palinsesto televisivo, quella di oggi 3 marzo 2024. Un meseda poco iniziato che appunto, nella prima settimana e nello stesso giorno ci regala due grandi esclusive:ospite aIn da Mara Venier e Chiara Ferragni ospite a Che Tempo che fa da Fabio Fazio.ospite aIn: l’intervista rilasciata a Mara Venier In attesa di scoprire cosa dirà Chiara Ferragni a Che tempo che fa, in onda stasera in prima serata su NOVE, ci dedichiamo all’intervista cheha rilasciato all’amica Mara Venier nel salotto diIn, andata in onda oggi pomeriggio,...

«Il mio cuore è in Rai, ci sono stata 22 anni. Oggi sto bene, sono serena anche professionalmente, ho una famiglia stupenda, ma la verità è che non ho ancora ... (iltempo)

Barbara D'Urso ospite di Mara Venier a Domenica In ha ripercorso la sua carriera iniziata in Rai prima di approdare a Mediaset , azienda dalla quale circa 9 ... (fanpage)

Barbara D’Urso a Domenica In cede all’agitazione. Sull’addio a Mediaset: “Terribile”: Nella venticinquesima puntata di Domenica In, Mara Venier ha annunciato in apertura il grande ritorno di Barbara D’Urso. Un ritorno in TV tanto atteso, ricercato: dopo l’addio a Mediaset, per la ...dilei

L'addio a Canale 5 era stato amaro per Barbara d'Urso; dopo la decisione presa all'inizio dell'estate dall'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi di non riconfermarla e escluderla ...

Barbara D'Urso a Domenica In: «Non ho elaborato il lutto di Mediaset, il dolore è ancora qui». La battuta sul flirt con Vasco Rossi: Barbara D'Urso ha lanciato un'altra frecciatina sul divorzio non consensuale da Mediaset. «La mattina quando mi sveglio sorrido perché il sorriso è importantissimo - ha sottolineato Barbara D'Urso -.leggo