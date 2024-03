Barbara D' Urso a Domenica In | Il dolore per l' addio a Mediaset | Non ho ancora elaborato il lutto

(Di domenica 3 marzo 2024) OggiD'è tornata in televisione aIn, ecco cosa ha detto la conduttrice a Mara VenierD', una delle figure più iconiche della televisione italiana, ha fatto ritorno sullo schermo dopo nove mesi di assenza, scegliendo come palcoscenico l'amatissimo studio diIn di Rai Uno. Intervistata da Mara Venier, ha condiviso i suoi sentimenti riguardo alla sua lunga carriera, ilper l'improvviso distacco dae l'emozione del ritorno alla Rai, dove tutto è cominciato.D': Il ritorno sullo schermo Con un sorriso ironico,D'ha equiparato il suo ritorno in televisione a un "parto", sottolineando l'emozione e la tensione ...

