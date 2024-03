Barbara d' Urso a Domenica In contro Mediaset | «Ho ancora dolore»

(Di domenica 3 marzo 2024) C'è stata grande attesa per l'intervista did'In. L'ospitata nel contenitore del dì festivo di Rai1 di Mara Venier è avvenuta a distanza di nove mesi esatti dalla cacciata da. Il suo addio, non voluto, a Pomeriggio Cinque ha scosso e non poco; l'estromissione da ogni programmaad opera di Pier Silvio Berlusconi e il non rinnovo del contratto sono stati al centro di unaversia per settimane. La sua assenza si è sentita e si sente tuttora creando una falla nel sistema del «trash». Secondo quanto riferito dall'AD dell'azienda di Cologno Monzese, durante la presentazione dei palinsesti 2023-24, Maria Carmela avrebbe rifiutato un contratto biennale, chiedendo invece un programma di prima serata. Dal canto suo, l'ex colonna portante di Canale ...

