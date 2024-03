Barbara D’Urso a Domenica In | “Ancora dolore per addio a Mediaset”

(Di domenica 3 marzo 2024) Pubblicato il 3 Marzo, 2024 (Adnkronos) – "Non hoelaborato il lutto".D'Urso, ospite di Mara Venier aIn, torna sul divorzio dadopo oltre 20 anni di carriera. "Oggi sto bene, sono serena anche professionalmente, ho una famiglia stupenda, ma la verità è che non hoelaborato il lutto, hoqui ildi quello che mi è accaduto e della modalità in cui sono stata strappata da quella che era la mia vita per 23 anni dache mi ha dato tanto", dice D'Urso. "Sedici anni in diretta tutti i giorni, quell'azienda mi ha dato tantissimo ma io ci sono sempre stata – continua – durante il Covid, quando tutti erano a casa io ogni giorno ero lì a tenere compagnia agli italiani, a farli cantare dai balconi e a ...

Barbara D'Urso ospite di Mara Venier a Domenica In ha ripercorso la sua carriera iniziata in Rai prima di approdare a Mediaset , azienda dalla quale circa 9 ... (fanpage)

Barbara D'Urso - Domenica In Barbara D’Urso torna in uno studio Rai dopo 22 anni, ma soprattutto torna in tv dopo 9 mesi, da quando concluse la stagione di ... (davidemaggio)

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi domenica 3 marzo: Tra carriera e vita privata, Barbara d’Urso si racconta a Mara Venier, dopo l’addio a Mediaset, in apertura del programma. Tra gli altri ospiti della puntata, Luisa Ranieri, che presenterà la serie ...repubblica

Barbara D'Urso a Domenica In: «Non ho elaborato il lutto di Mediaset, il dolore è ancora qui»: C'è sempre grande attesa per gli ospiti di Domenica In. La padrona di casa, Mara Venier, ha ospitato durante la puntata di domenica 3 marzo, la collega e amica Barbara D'Urso, che per il suo ritorno ...leggo

Barbara D’Urso a Domenica In: “Strappata dalla mia vita, fa ancora male”: La conduttrice, ospite di Mara Venier, si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "A Mediaset avrei dovuto dire dei no, reagire quando mi veniva chiesto di fare cose che non mi piacevano" ...dire