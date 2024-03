Barbara D’Urso a Domenica In | “Ancora dolore per addio a Mediaset”

(Di domenica 3 marzo 2024) La conduttrice ospite di Mara Venier "Non hoelaborato il lutto".D'Urso, ospite di Mara Venier aIn, torna sul divorzio dadopo oltre 20 anni di carriera. "Oggi sto bene, sono serena anche professionalmente, ho una famiglia stupenda, ma la verità è che non hoelaborato il lutto, ho

Barbara D'Urso - Domenica In Barbara D’Urso torna in uno studio Rai dopo 22 anni, ma soprattutto torna in tv dopo 9 mesi, da quando concluse la stagione di ... (davidemaggio)

Barbara D’Urso : “Non ho ancora elaborato il lutto per l’addio a Mediaset” Ospite di Domenica In nella puntata in onda nel pomeriggio di Domenica 3 marzo, ... (tpi)

Mediaset, il Sul futuro televisivo però non si è sbottonata: “Il mio futuro lo vedo bellissimo e metto tutte le energie per far sì che il mio futuro sia ... (biccy)

L'addio a Canale 5 era stato amaro per Barbara d'Urso; dopo la decisione presa all'inizio dell'estate dall'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi di non riconfermarla e escluderla ...

Barbara D'Urso e il dolore per la madre morta: "Mio padre mi ha detto una grande bugia": A soli 11 anni Barbara D'Urso è rimasta orfana di madre. Vera Pentimalli è morta per colpa di un linfoma di Hodgkin, per anni è stata nel suo letto e Barbara quando tornava da scuola chiedeva sempre, ...today

Barbara D'Urso a Domenica In: «Non ho elaborato il lutto di Mediaset, il dolore è ancora qui». La battuta sul flirt con Vasco Rossi: C'è sempre grande attesa per gli ospiti di Domenica In. La padrona di casa, Mara Venier, ha ospitato durante la puntata di domenica 3 marzo, la collega e amica Barbara D'Urso, che per il suo ritorno ...leggo