Bar e tabacchi chiusi | bagni assenti La stazione deve essere rivitalizzata

(Di domenica 3 marzo 2024) CASTIGLIONE DEL LAGO - "Ladopo la chiusura dell’unico bar e delmancano addirittura i servizi igienici". La voce dei cittadini, associazione ormai in piena campagna elettorale, lancia un tema da tempo all’attenzione della comunità. "Il Piano Regolatore Generale - dicono - prevedeva interventi urbanistici per riqualificare il quartiere di via dellache di recente ha subito la chiusura dell’unico bar e di una attività per la vendita deie altri articoli che ha necessità diper renderla più sicura. Unadi una località turistica che non ha servizi igienici nel fabbricato viaggiatori e ora neanche nei locali delle attività ...