Banchieri non si dispera | I ragazzi hanno dato tutto

(Di domenica 3 marzo 2024) Seconda sconfitta di fila, peraltro senza fare gol. Punti persi che pesano, proprio quando la Vis sembrava sul punto di scappare via dalla zona pericolosa della classifica. Ma misternon ha alcuna intenzione di fare drammi. "Ricordiamoci – dice – che Pucciarelli all’88’ su calcio d’angolo ha calciato al volo e la palla non so di quanto sia uscita. Qualche minuto prima Tonucci di testa ha impattato per fare gol. Prima ancora loro su una buona palla stavano rischiando l’autogol. Senza contare che abbiamo anche giocato con l’uomo in meno. Detto questo, iquello che avevano, poi si possono sbagliare passaggi, scelte, situazioni, è chiaro cheè condizionato dal risultato finale". L’allenatore biancorosso sottolinea dunque il peso degli episodi:: ...

Vis, battere questo Pontedera è possibile. Banchieri: "La prima di dieci gare decisive": Banchieri non ne fa un problema: "A me garba giocare spesso, fosse per me giocherei ogni tre giorni. E’ sempre bello preparare la partita successiva". E farlo in un campionato come questo: "L’ho ...ilrestodelcarlino

Banche, margine d’interesse al top. Prometeia: nel 2024 atteso un calo: Il rapporto: progressivo passaggio dei depositi verso altri lidi meglio remunerati. Al 2026 deflussi per 240 miliardi circa, 100 dei quali verso depositi a termine ...ilsole24ore

Vis Banchieri striglia il gruppo dopo il ko: Tecnico insolitamente duro con la squadra per rimettere tutti sulla carreggiata. Sabato torna Tonucci, poi situazione in evoluzione ...ilrestodelcarlino