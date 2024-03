Ballando con le stelle | “Belen Rodriguez in trattativa” | l’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 3 marzo 2024)è finalmente pronta a tornare sul piccolo schermo? Stando ad alcune indiscrezioni, sembrerebbe proprio di sì. Dopo l’addio a Mediaset ed un lungo periodo lontano dalla tv, la showgirl argentina potrebbe infatti approdare in Rai. Gli esperti di gossip non hanno dubbi: sarebbe attualmente in corso unaper portarla tra i concorrenti della prossima edizione dicon leversocon le? Nell’ultimo periodosta facendo parlare di sé più per il gossip che per gli impegni professionali. Dopo la fine dell’esperienza a Le Iene e Tu si que vales, infatti, le apparizioni sul piccolo schermo della showgirl argentina si sono ...