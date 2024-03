(Di domenica 3 marzo 2024) Roma, 3 mar. (askanews) – È partita sabato da Firenze ladi Renato”, prodotta da Tattica, 14 date quasi tutte sold out in tempi record. “Qui a Firenze è per me un secondo battesimo, a 50 anni di distanza dagli alborimia carriera”, ha sottolineato l’artista, che dice “a 73 anni suonati mi permetto ancora qualche passetto di danza e di farmi mancare il fiato dopo tre pezzi di seguito tirati”. I concerti-evento “”, dal nome del suo 33esimo album in studio uscito l’8 dicembre 2023, partono “soprattuttograzie alle collaborazioni di maestri come Alterisio Paoletti, Adriano Pennino e Danilo Madonia”, ha voluto sottolineare ...

Renato Zero dopo i primi sold out ha annunciato una nuova data a Firenze dei suoi concerti-evento Autoritratto , che salgono così a undici: ecco le info e i ... (spettacolo.eu)

Sono già tre i sold out per Autoritratto – I concerti evento che vedranno Renato Zero protagonista sul palco nei prossimi mesi. E proprio per la grande ... (funweek)

Renato Zero: "Non è tempo di pensione ma di palco e piazze": Renato Zero parla di "Autoritratto" come del "tagliando che ciascuno di noi ... Renato Zero non fa i nomi dei nuovi talenti della scena musicale che apprezza ma quando gli viene chiesto di Sangiovanni ...adnkronos

“Autoritratto” nuova avventura live di Zero: all’insegna della musica: Roma, 3 mar. (askanews) – È partita sabato da Firenze la nuova avventura live di Renato Zero “Autoritratto”, prodotta da Tattica, 14 date quasi tutte sold out in tempi record. “Qui a Firenze è per me ...ildenaro

Renato Zero, al via il nuovo tour: «Non vado in pensione»: In scaletta i grandi successi latitano, lo spazio è per le canzoni di «Autoritratto» e per i brani meno famosi ... Durante la canzone «I nuovi santi» sullo schermo compaiono i nomi dei santi moderni: ...corriere