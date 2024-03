Autori di reato con disturbi psichici | viaggio nel centro ‘più critico d’Italia’ | “Qui arrivano i pazienti meno gestibili”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Tra le 32 Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) distribuite sul territorio italiano, la struttura di Calice al Cornoviglio, inaugurata due anni fa tra i boschi sulle alture dell’entroterra spezzino, si contraddistingue per essere l’unica destinata aprovenienti da altre regioni. Le persone ricoverate e ristrette in questa struttura hanno commesso reati anche gravi contro la persona, ma sono state giudicate non imputabili al momento del fatto a causa della loro condizione di salute mentale. “Un posto un po’ magico, in cima alla collina, circondato da castagni…” nelle parole con cui ci accoglie Alfredo Sbrana, direttore sanitario della struttura. “La più critica delle Rems italiane”, secondo la valutazione che ne aveva dato qualche mese fa Mauro Palma, ex Garante nazionale dei diritti delle persone private di libertà, che negli scorsi mesi ...